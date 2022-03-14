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Fitch понизило рейтинги 28 российских сырьевых компаний до "CC"

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной валюте 28 российских сырьевых компаний до "CC".

Рейтинговые действия затрагивают компании "Газпром", "Газпром нефть", "Татнефть", "НОВАТЭК", "ЛУКОЙЛ", "Башнефть", Eurasia Drilling Co., "Якутская топливно-энергетическая компания", "Северсталь", НЛМК, "Магнитогорский металлургический комбинат", Evraz, "Металлоинвест", "Норильский никель", Nord Gold, "Полюс", Petropavlovsk, "АЛРОСА", ПАО "Кокс", "СУЭК", "Русал", "ВСМПО-Ависма", "СИБУР", "Казаньоргсинтез", "ЕвроХим", "Акрон", "Уралкалий", "ФосАгро".

Кроме того, Fitch понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной валюте 20 российских регионов до "C". В частности, понижены рейтинги Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Московской области, Новосибирской области, Свердловской области, Нижегородской области, Кировской области, Ярославской области, Челябинской области, Оренбургской области, Липецкой области, Ямало-Ненецкого автономного округа, Красноярского края, Алтайского края, Ставропольского края, республик Саха (Якутия), Марий Эл, Башкирия и Татарстан.

Рейтинговые действия следуют за очередным снижением рейтингов России и "отражают новые ограничения, которые могут отрицательно сказаться на способности компаний обслуживать свой долг", говорится в пресс-релизе агентства.

Как сообщалось, 9 марта Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Российской Федерации в иностранной валюте до "C" с "B", в национальной валюте - до "C" с "B+".

Fitch

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