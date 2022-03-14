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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Fitch снизило рейтинги "Автодора", "Почты России", "ДОМ.РФ", "Роснано", РЖД и ФПК

Fitch снизило рейтинги "Автодора", "Почты России", "ДОМ.РФ", "Роснано", РЖД и ФПК
Фото: Cem Ozdel/Anadolu Agency/Getty Images

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Fitch снизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте связанных с государством российских компаний до "С" с "B".

В их число вошли "Автодор", "Почта России", "ДОМ.РФ", "Роснано", ОАО "Российские железные дороги" (РЖД), АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК), а также АО "Связьинвестнефтехим", которое является холдинговой компанией по управлению активами в 100%-процентной собственности Татарстана.

Это действие последовало за понижением рейтинга России, говорится в пресс-релизе агентства.

В случае объявления дефолта по суверенному долгу связанные с государством компании также рано или поздно заявят о дефолте, полагают аналитики Fitch.

Ранее в понедельник стало известно, что Fitch понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной валюте 28 российских сырьевых компаний до "CC".

Кроме того, агентство понизило долгосрочные РДЭ в иностранной валюте 20 российских регионов до "C".

Как сообщалось, 9 марта Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Российской Федерации в иностранной валюте до "C" с "B", в национальной валюте - до "C" с "B+".

Fitch

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