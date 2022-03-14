Цена на 92-й бензин на АЗС Москвы снизилась второй раз с начала года

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Средние розничные цены на бензин и дизтопливо в Москве в период с 9 по 14 марта снизились: Аи-92 подешевел на 2 коп./л, Аи-95 – на 1 коп./л, ДТ – на 5 коп./л. Об этом свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА).

По состоянию на 14 марта, средняя цена на дизтопливо в Москве составила 54,27 руб./л, на бензин Аи-92- 47,86 руб./л, Аи-95 - 53,04 руб./л.

В частности, стоимость бензина снизилась на заправках "Транс-АЗС" и "Роснефти". Аи-92 подешевел на 63 коп./л и 3 коп./л соответственно, Аи-95 – на 45 коп./л и 3 коп./л соответственно.

Изменение средней цены на дизтопливо обусловлено снижением его стоимость на заправках Shell – 1,03 руб./л. При этом "Транс-АЗС" за отчетный период повысило стоимость литра ДТ на 9 коп.

Ранее о предпосылках для снижения цен на АЗС сообщил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шасколький. По его словам, этому способствует снижение оптовых цен при неизменной стоимости логистики.

Как сообщалось, биржевые цены на нефтепродукты снижаются с конца февраля на фоне неопределенной ситуации на рынке из-за геополитики, санкций и очередного экономического кризиса. Давление на стоимость нефтепродуктов оказывает низкий спрос внутри РФ, высокие объемы запасов, находящиеся на рекордных отметках: по бензину – 1,94 млн тонн, по дизтопливу – 3,3 млн тонн.