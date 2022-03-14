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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Доходность 10-летних US Treasuries выросла до максимума с июля 2019 года

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Доходности гособлигаций США, Германии и Великобритании растут в понедельник в связи с увеличением аппетита к риску на мировых рынках.

Процентная ставка 10-летних US Treasuries поднялась до 2,111% годовых - максимума с июля 2019 года. Доходности аналогичных по сроку германских и британских бондов выросли до 0,34% и 1,6%, самых высоких значений соответственно с ноября 2018 года и октября 2018 года.

Доходности американских гособлигаций резко упали после начала Россией военной операции на Украине 24 февраля, когда инвесторы стали скупать активы "тихой гавани", однако в дальнейшем возобновили рост. В понедельник аппетит к риску на мировых рынках увеличился, поскольку трейдеры возлагают надежды на очередной раунд российско-украинских переговоров, рассчитывая, что они будут способствовать деэскалации конфликта.

В связи с этим инвесторы распродают госбумаги, что толкает вверх доходности.

Процентная ставка двухлетних US Treasuries увеличилась в понедельник до 1,818% с 1,748% в пятницу, 30-летних - до 2,441% с 2,363%.

В центре внимания трейдеров на этой неделе - заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которое пройдет 15-16 марта. Подавляющее большинство экспертов ожидает, что Федрезерв повысит базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до 0,5%.

Ранее в этом месяце председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что американский ЦБ склоняется к подъему ставки на 25 б.п. в марте и будет готов действовать более агрессивно в будущем, "если инфляция в США будет усиливаться или оставаться устойчиво высокой".

Кроме того, на этой неделе пройдет заседание Банка Англии, и британский ЦБ, как ожидается, увеличит базовую ставку с 0,5% до допандемийного уровня в 0,75%.

US Treasuries

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