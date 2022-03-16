Россия в январе увеличила вложения в US Treasuries 2-й месяц подряд

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Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Вложения России в казначейские обязательства министерства финансов США в январе увеличились на $593 млн по сравнению с предыдущим месяцем - до $4,503 млрд.

Таким образом, рост был отмечен по итогам второго месяца подряд.

Согласно данным американского Минфина, на конец января РФ принадлежали долгосрочные госбумаги на сумму $2 млн против $102 млн месяцем ранее. Между тем вложения в краткосрочные бумаги выросли до $4,501 млрд с $3,808 млрд.

Как сообщалось, в апреле 2018 года на фоне введения антироссийских санкций инвестиции России в US Treasuries упали почти вдвое - до $48,7 млрд с $96,1 млрд. В мае того же года показатель рухнул более чем в три раза, до $14,9 млрд, после чего Россия покинула список из 33 стран, являющихся крупнейшими держателями американского госдолга. При этом еще в 2013 году инвестиции РФ в гособлигации США превышали $150 млрд.

Япония в январе текущего года оставалась крупнейшим держателем американских долговых обязательств 32-й месяц подряд, хотя и сократила вложения на $0,9 млрд относительно предыдущего месяца - до $1 трлн 303,1 млрд. При этом Китай, занимающий вторую строчку, уменьшил портфель UST на $8,6 млрд - до $1 трлн 60,1 млрд.

Третью позицию с большим отрывом от лидеров продолжает занимать Великобритания ($608,8 млрд), на четвертую строчку переместился Люксембург ($310,8 млрд), который сместил вниз Ирландию ($308,3 млрд). В топ-10 держателей американских госбумаг также входят Швейцария, Каймановы острова, Тайвань, Бельгия и Бразилия.

Общий объем вложений нерезидентов в US Treasuries в январе снизился на $86 млрд и составил $7 трлн 661,7 млрд, из которых бумаги на $4 трлн 170,2 млрд принадлежали правительствам или центральным банкам иностранных государств.