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Производитель сигарет Imperial Brands начал переговоры о передаче бизнеса российскому юрлицу

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Производитель табачной продукции Imperial Brands, ранее объявивший о приостановке работы в России, начал переговоры с российским юридическим лицом о передаче бизнеса в РФ, сообщила пресс-служба компании в России.

Британский концерн Imperial Brands Plc, в который входит табачная компания Imperial Tobacco, выпускает сигареты под такими наименованиями, как Davidoff, Gauloises, JPS, Fine и West.

"Мы считаем, что меры, обеспечивающие непрерывную работу предприятия, отвечают интересам наших российских коллег. Безопасность и благополучие более чем 1 тыс. наших сотрудников являются для нас ключевым приоритетом, и мы продолжим оплату их труда вплоть до завершения всех процессов передачи", - отмечается в сообщении.

В сообщении, опубликованном на глобальном сайте Imperial Brands, сказано, что речь идет о передаче российских активов и операций "третьей стороне".

Ранее Imperial Brands сообщила о приостановке работы в РФ, включая производство на заводе в Волгограде, а также продаж и маркетинговой активности.

В РФ компания работает через ООО "Империал Тобакко Волга" (производственная структура) и ООО "Империал Тобакко Продажа и Маркетинг". Выручка "Империал Тобакко Продажа и Маркетинг" в 2020 году составила 70,7 млрд рублей, чистая прибыль - 499,9 млн рублей.

Imperial Brands

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