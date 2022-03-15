Худавердян совместит пост CEO глобального "Яндекса" и российского подразделения

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - CEO группы "Яндекс" Тигран Худавердян займет пост руководителя ООО "Яндекс", говорится в сообщении компании.

При этом он продолжит работать в качестве CEO группы "Яндекс", головной офис которой зарегистрирован в Нидерландах.

Елена Бунина, которая являлась гендиректором российского юрлица, останется в компании и продолжит работу в качестве HR-директора.

"Это совместное решение команды топ-менеджмента "Яндекса", которое обсудили еще в прошлом году", - пояснил "Интерфаксу" представитель компании кадровые перестановки.

Бунина работала гендиректором российского "Яндекса" с 2017 года. Худавердян был назначен управляющим директором группы в 2019 году.