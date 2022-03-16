Годовая прибыль ритейлера Inditex выросла почти в три раза

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Испанская Industria de Diseno Textil SA (Inditex), один из крупнейших в мире ритейлеров одежды, сообщила, что увеличила чистую прибыль в 2021 финансовом году почти в три раза, выручку - на 36%.

Хорошие финансовые результаты компания связала в том числе с быстрым ростом онлайн-продаж, на долю которых пришлось более четверти ее годовой выручки.

Чистая прибыль ритейлера за финансовый год, который завершился 31 января, составила 3,24 млрд евро против 1,11 млрд евро годом ранее.

Выручка составила 27,72 млрд евро против 20,4 млрд евро в предыдущем фингоду, EBITDA повысилась на 58%, до 7,18 млрд евро.

В четвертом квартале минувшего фингода темпы роста выручки Inditex оказались более слабыми, чем ожидалось, в связи с быстрым распространением штамма COVID-19 "омикрон" и введением карантинных мер, ограничивших посещаемость магазинов. Квартальная выручка составила 8,39 млрд евро при консенсус-прогнозе экспертов, опрошенных FactSet, в 8,61 млрд евро.

Онлайн-продажи Inditex в прошедшем фингоду выросли на 14%, до 7,5 млрд евро, что составило 25,5% всей годовой выручки компании.

Ритейлер намерен активнее развивать операции в сфере электронной коммерции и ожидает, что их доля в общем объеме продаж достигнет 30% к 2024 году.

По итогам прошедшего фингода компания выплатит дивиденды в размере 0,93 евро на акцию, говорится в пресс-релизе. В эту сумму входят обычные дивиденды в размере 0,63 евро на акцию и бонус в 0,3 евро на акцию.

Inditex, принадлежащий испанскому миллиардеру Амансио Ортеге, управляет магазинами Zara и Zara Home, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho и Uterque.

За последние 12 месяцев капитализация Inditex снизилась на 24%.