Коронавирус притормозил рост нелегального табачного рынка в РФ

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Рост нелегального табачного рынка в России замедлился в I квартале благодаря ограничениям, связанным с коронавирусом, однако по мере снятия этих ограничений и восстановления перемещений между странами поступление нелегальной продукции на российский рынок ускорится, считают в крупнейшем табачном дистрибьютере ГК "Мегаполис".

Там также полагают, что через пару лет, если государство не примет меры для борьбы с теневым сегментом, нелегальные сигареты могут занять до половины российского рынка.

"Я видел последнее исследование Kantar, которое говорит, что рост нелегального рынка замедлился, и он составил всего 13% по сравнению с 15,6%, 16% в последнем квартале 2019 года. Я считаю, что это какое-то недопонимание ситуации, потому что в связи с эпидемией границы были перекрыты, контроль был усилен. В Европе легальный рынок вырос на 10% и больше. О чем это говорит - как только карантины начнут заканчиваться, все, что накопилось и сдерживалось на границах, хлынет просто девятым валом", - сказал президент "Мегаполиса" Сергей Кациев в ходе круглого стола в Совете Федерации.

Как сообщалось, в III квартале 2019 года доля нелегальных сигарет на табачном рынке России, по данным Nielsen, достигла 15,6%. Крупнейшим источником поставки нелегального табака в РФ остается Белоруссия: сигареты белорусского производства занимают 36% всего объема нелегальных сигарет.

По данным исследования Kantar, в I квартале 2019 года доля нелегальных сигарет на российском рынке впервые достигла двузначной величины, увеличившись до 10,3% с 7,7% годом ранее.

По словам Кациева, в некоторых регионах доля нелегального рынка превышает 25%. Например, в Дагестане она составляет более 50%, а в Ростове-на-Дону превышает 60%.

При этом на сегодняшний день фактически нет никаких ограничителей, кроме коронавируса, чтобы сдерживать рост нелегального рынка в России, сказал глава "Мегаполиса".

Потери бюджета от нелегальной торговли табачной продукцией в этом году составят, по разным оценкам, 100 млрд рублей и более. Запрет на продажу немаркированных сигарет, который вступит в силу с 1 июля, "не является панацеей" - маркировка как инструмент борьбы с теневым оборотом будет эффективна только в комплексе с другими мерами, считает Кациев.

"Если ситуация будет оставаться бесконтрольной, то есть примеры в Европе, в том числе в Восточной, когда доля (нелегальной табачной продукции- ИФ) возрастает до 40% и более. Такая доля была в Прибалтийских странах, в Румынии. Я уже более 30 лет занимаюсь этим бизнесом, и, к сожалению, все тренды говорят о том, что эта доля будет возрастать, как только все ограничения территориально будут сниматься", - отметил он.

При этом в Румынии, где доля нелегального рынка составляла 45%, этот показатель удалось за год снизить до 15%, "как только за эту проблему серьезно взялись". "Поэтому либо нам постараться вернуться к 10% и потом идти ниже, либо, если ничего не делать, то в течение ближайших двух-трех лет мы будем иметь до 50% нелегальный рынок", - предупредил Кациев.

"Мы предполагаем, что взрывной рост (доли нелегальной продукции) будет продолжаться без внимания государства", - сказал в ходе круглого стола исполнительный директор ассоциации "Совет по вопросам развития табачной промышленности" Эдуард Воронцов.

"Продолжающийся рост поставок нелегальной табачной продукции во многом обусловлен несовершенством действующего законодательства и неустойчивой правоприменительной практикой. Мы видим, что мер, предпринятых на сегодняшний день, недостаточно для предотвращения стремительного распространения нелегальных сигарет в России", - сообщил "Интерфаксу" руководитель "БАТ Россия" по противодействию нелегальной торговли Игорь Черкасский, еще один участник "круглого стола".

Для стабилизации ситуации необходимо, в первую очередь, ускорить принятие законопроектов, направленных на ужесточение ответственности за правонарушения в сфере оборота табачной продукции, и взять нелегальный рынок табачной продукции под жесткий контроль правоохранительных органов на местах, считает он.

"Тревожит то, что сопредельные государства, в первую очередь, Белоруссия, Армения и Казахстан, которые являются основными поставщиками продукции на наш рынок, наращивают производственные мощности, открывают новые фабрики, в то время как у нас в России одна за другой закрывались табачные фабрики: закрыта фабрика JTI в Москве, закрыта фабрика Imperial Tobacco в Ярославле, закрыта фабрика BAT в Москве. Сокращается количество людей, у нас в стране уже не выращивают табак. С одной стороны, это, наверное, хорошо с точки зрения Минздрава - видеть снижение потребления, с другой стороны, я думаю, что это не столько снижение потребления, сколько замещение легальной продукции нелегальной", - отметил глава "Мегаполиса".

По его словам, легальный табачный рынок в России в последние годы непрерывно снижался: "В прошлом году он составил примерно 230 млрд сигарет или 11,5 млрд пачек. Еще в 2007-2008 году компания "Мегаполис" продавала почти 290 млрд (сигарет), и мы на тот момент занимали 70% рынка. В этом году рынок приблизится к 200 млрд (сигарет). Это не просто снижение потребления - это, в первую очередь, нелегальный рынок, который растет очень буйными темпами".

"Мегаполис" реализует продукцию Japan Tobacco International (JTI), Philip Morris International(PMI), Imperial Tobacco Group.

По итогам 2019 года российский табачный рынок упал на 5,2%, до 226,5 млрд сигарет, сообщала PMI в своем отчете.