Глава британского Минфина предупредил, что санкции против РФ повлияют и на британцев

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Санкции, введенные Лондоном в отношении России, могут негативно сказаться и на самих британцах, полагает министр финансов Великобритании Риши Сунак.

"Шаги и действия, предпринятые нами в отношении России, не пройдут бесследно и для нас", - сказал он в воскресенье в эфире Sky News.

По словам министра, они отразятся на кошельках жителей Великобритании.

"Я не решусь говорить, что будет легко, что правительство справится со всеми вызовами или что я могу полностью защитить народ против сложных времен, которые ждут впереди", - добавил Риши Сунак.

Он напомнил, что в британском санкционном списке на уходящей неделе оказались примерно 400 граждан России. Кроме того, были повышены тарифы на импорт основных товаров из России.