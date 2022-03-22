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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:08

"Ростелеком" ведет переговоры с 20 компаниями в целях выхода в новые ниши

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - "Ростелеком" рассматривает выход в новые для себя ниши, ведет переговоры с 20 компаниями, о некоторых сделках может быть объявлено к лету, заявил "Интерфаксу" президент компании Михаил Осеевский.

О том, что "Ростелеком" планирует выйти на рынок с новыми продуктами в новых для себя направлениях, Осеевский заявил на заседании комитета Госдумы по информполитике.

Он уточнил "Интерфаксу", что переговоры, в том числе о приобретении, ведутся примерно с 20 компаниями, в ряде случаев речь идет о получении контроля. "Переговоры ведутся и очень интенсифицировалось все. Я думаю, что к лету мы уже что-то (объявим - ИФ)", - сказал глава "Ростелекома".

Он не уточнил, что это за компании и какова их специализация, отметив лишь, что они "очень интересные".

"Это российские отраслевые компании, это новые сегменты внешние, это для нас новые доходы. Основная часть - это развитие того, что у нас есть, но есть совершенно новые векторы. Есть компании с сотнями миллионов выручки (в прошлом)", - сказал Осеевский.

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Ростелеком Михаил Осеевский
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