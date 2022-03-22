Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:10

ФАС выявила случаи "торможения" сахара у посредников при поставках в магазины

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - ФАС России, проверяя цепочку поставки сахара, зафиксировала случаи "торможения" его у посредников, сообщила начальник управления контроля агропромышленного комплекса антимонопольной службы Лариса Вовкивская на заседании рабочей группы по мониторингу цен на агропродовольственном рынке и подготовке необходимых нормативно-правовых актов по стабилизации ситуации на рынке продовольственных товаров в Совете Федерации во вторник.

Напомнив, что проверки проводятся по поручению первого вице-премьера Андрея Белоусова, она сообщила, что информации очень много, зачастую она собирается вручную, работа ведется во всех регионах.

"Но то, что мы успели проанализировать на сегодняшний день: да, есть такие случаи, когда хозяйствующие субъекты, видя ажиотаж, закупают сахар не у заводов, а у оптовиков, - сказала она. - Они какую-то часть отгружают в торговые сети - федеральные, местные, а какую-то часть придерживают. И в объяснение своих действий пишут, что не знают, по какой цене сориентироваться продавать, потому что не знают, по какой цене будут завтра закупать. Получается - лучше я на сахаре посижу и подожду".

Как сообщила Вовкивская, ФАС уже направила промежуточный ответ в аппарат правительства. Для полной оценки получаемой информации необходимо еще время. "Будем выходить на проверочные мероприятия, подключать прокуратуру. Работа очень объемная", - сказала она.

ФАС Лариса Вовкивская
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Транснефть" в 2021 году выплатила 6,7 млрд руб. за загрязнение нефтепровода "Дружба"

"Транснефть" в 2021 году выплатила 6,7 млрд руб. за загрязнение нефтепровода "Дружба"

Oriflame прекращает инвестиции и тренинги в России

Oriflame прекращает инвестиции и тренинги в России

Госдума приняла пакет антикризисных налоговых поправок

Глава Минтранса заявил о потере Россией 78 самолетов из-за арестов за рубежом

Глава Минтранса заявил о потере Россией 78 самолетов из-за арестов за рубежом
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });