Доллар дешевел до 95 руб. на новости о расчетах в нацвалюте за экспортные поставки газа

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Российский рубль перешел к уверенному росту на торгах Московской биржи в среду днем на новости о переводе оплаты за поставки российского газа на экспорт в недружественные страны в рубли; при этом на внутреннем валютном рынке активизировались продавцы долларов, и курс американской валюты локально опускался до 95 руб.

Курс доллара США составил 100 руб. в 15:34, что на 3,55 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому моменту стоил 110,5 руб., подешевев на 4 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) упала на 3,75 рубля - до 104,73 рубля.

Руководство РФ приняло решение о переводе оплаты за поставки российского газа на экспорт в недружественные страны в российские рубли, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством. Он поручил ЦБ и правительству за неделю определить порядок операций по покупке рублей на внутреннем рынке РФ покупателями российского газа. Путин добавил, что Россия продолжит поставлять газ в соответствии с объемами и по принципам ценообразования, заключенным в контрактах, изменится только валюта платежа.