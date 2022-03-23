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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:03

"Система" и Евтушенков-младший уступили контроль во владельце ритейлера Real

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - АФК "Система" и старший управляющий партнер корпорации, сын ее основного владельца Феликс Евтушенков больше не являются контролирующими лицами инвесткомпании SCP Group, выкупившей в 2020 году у Metro AG германскую сеть гипермаркетов Real.

Изменения в структуре акционеров произошли 27 февраля, следует из материалов SCP Group Advisory Limited. С конца февраля не менее 75% SCP Group прямо или косвенно принадлежат Марджори Брабе-Фрил, которая является CEO компании с момента ее основания в 2015 году.

В пресс-службе АФК "Система" от комментариев отказались.

Сеть Real у Metro AG была куплена SCP Group за 0,3 млрд евро.

В отчете SCP Group Advisory Limited за 2020 год сообщалось, что ее материнской компанией является люксембургская SCP Group S.a.r.l. По состоянию на конец апреля 2020 года основными акционерами SCP Group S.a.r.l. являлись Феликс Евтушенков - через компанию OVO Capital, которая владела 49% компании, а также АФК "Система", которая являлась косвенным владельцем 49% SCP Group S.a.r.l.

АФК Система Феликс Евтушенков Real Metro SCP Group Марджори Брабе-Фрил
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