Рубль растет к доллару и евро на старте торгов

По итогам первой минуты торгов курс доллара составил 97,02 руб.

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Доллар и евро дешевеют на Московской бирже в четверг утром; рубль растет к бивалютной корзине, продолжая позитивную динамику предыдущих торгов благодаря решению ЦБ РФ возобновить торги на рынке акций Мосбиржи и заявлению президента РФ Владимира Путина о переводе оплаты за поставки российского газа на экспорт в недружественные страны в российские рубли.

По итогам первой минуты торгов курс доллара составил 97,02 руб. (-72 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро стоил 106,65 руб. (-1,36 рубля к уровню закрытия среды). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 1,01 рубля, составив 101,35 рубля.

Доллар оказался на 5,7 рубля ниже уровня действующего официального курса, евро - на 6,6 рубля ниже официального курса.