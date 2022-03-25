Мишустин на полгода заморозил кредитные рейтинги банков

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Правительство разрешило на полгода замораживать кредитные рейтинги банков для сохранения устойчивости финансовой системы в условиях санкций. Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Это позволит банком по-прежнему размещать у себя бюджетные средства.

Речь идет о рейтингах, которые банкам присваивают специализированные российские агентства.

Показатели кредитного рейтинга банков по состоянию на 1 февраля 2022 года будут зафиксированы и останутся неизменными до 1 июля 2022 года.

"Заморозка кредитных рейтингов позволит ведущим банкам в том числе по-прежнему размещать у себя средства федерального бюджета для сохранения их доходности, привлекать средства компенсационного фонда участников долевого строительства. Кроме того, банки, как и прежде, смогут выдавать независимые гарантии бизнесу", - говорится в пресс-релизе правительства.

Решение поможет снизить негативный эффект от санкций недружественных государств для ведущих российских банков и сохранить устойчивость финансовой системы, считают чиновники.