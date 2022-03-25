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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:21

Selgros продаст бизнес в РФ менеджменту

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Ритейлер Selgros Cash&Carry, управляющий в РФ гипермаркетами мелкооптовой торговли, передаст российский бизнес менеджменту.

Компания выкупается менеджментом, говорится в ее сообщении.

Сделка состоится при условии согласования Федеральной антимонопольной службой РФ.

Selgros Cash&Carry Russia продолжит вести бизнес в России, поддерживать своих клиентов, в том числе B2B-сегмент. Все магазины сети работают в обычном режиме.

"Мы несем ответственность за более чем 2000 человек, и наша главная задача сегодня – позаботиться о них, сохранив их рабочие места и обеспечив поддержку", - сообщил генеральный директор Selgros Cash&Carry Russia /Global Foods Аксель Дитер Хартенштайн (его слова процитированы в сообщении).

Selgros и дистрибьютор товаров для гостинично-ресторанного бизнеса Global Foods в настоящее время принадлежат австрийской Transgourmet. Global Foods в РФ также будет выкуплена менеджментом и продолжит работу в стране с новым акционером, следует из сообщения.

Selgros Cash&Carry открыл офис в России в августе 2006 года, а в 2008 году – первый торговый центр в г. Котельники Московской области. На сегодняшний день сеть в РФ объединяет 11 магазинов в шести городах России. Сеть была основана в Германии. В Германии, Польше и Румынии работает 81 магазин.

Выручка ООО "Зельгрос" по РСБУ в 2020 году составила 13,19 млрд рублей, чистый убыток – 1,57 млрд рублей.

Selgros Cash&Carry
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