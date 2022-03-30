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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:28

Чиновники заметили активизацию перепродаж лекарств "с рук"

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Росздравнадзор выявил факты активных перепродаж лекарств через социальные сети и маркетплейсы. Ведомство напоминает, что это незаконно.

Покупатель в такой ситуации не может быть уверен в качестве лекарств, которые приобретает "с рук". В связи с этим чиновники призвали граждан покупать препараты только в лицензированных аптеках.

"Только аптечная организация, соблюдающая все правила торговли лекарственными средствами, может гарантировать эффективность и безопасность лекарства", - заявили в Росздравнадзоре.

Заниматься дистанционной продажей и доставкой лекарств закон разрешает только аптекам, которые имеют специальное разрешение Росздравнадзора (на конец 2021 года такое разрешение имела 421 аптечная организация). Рецептурные препараты дистанционно продавать нельзя.

Росздравнадзор
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