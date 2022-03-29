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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:09

Brent подорожала до $114,02 за баррель

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Котировки нефти перешли к росту после обвала в понедельник на опасениях о спаде спроса в Китае в результате жестких карантинных ограничений.

В центре внимания трейдеров - запланированное на 31 марта заседание ОПЕК+, на котором должны обсуждаться планы о добыче нефти в мае. Недавние заявления представителей группы позволяют предположить, что ОПЕК+ примет решение увеличить добычу в соответствии с согласованным ранее графиком.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман заявил, что ОПЕК+, проводя очередную встречу, "оставит политику за дверью". Само существование ОПЕК+, по его словам, зависит от отделения ее миссии по стабилизации цен на нефть от геополитических факторов.

Он отметил, что Россия вносит существенный вклад в глобальный нефтегазовый рынок, а его коллега по ОПЕК, министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи заявил, что выход России из ОПЕК+ приведет к росту мировых цен на нефть.

К 14:30 по Москве майские фьючерсы на Brent дорожали на $1,54 (1,37%), до $114,02 за баррель. Майские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $1,25 (1,18%), до $107,21 за баррель.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией в Китае, где зафиксирована самая крупная с начала пандемии вспышка COVID-19. Более 62 млн человек в КНР либо находятся под ограничениями, либо скоро окажутся под ними, отмечает Bloomberg.

Власти Шанхая с понедельника закрыли на четыре дня восточную часть города, в которой находится финансовый район и индустриальные парки, для проведения массового тестирования граждан. В дальнейшем, также на четыре дня, будет закрыта западная часть города.

По оценкам Rystad Energy, локдаун в Шанхае может привести к сокращению спроса на нефть на 200 тысяч баррелей в сутки (б/с).

Brent WTI Украина Китай ОПЕК Саудовская Аравия ОАЭ Шанхай
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