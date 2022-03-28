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Байден предложит ввести минимальный налог в 20% для состоятельных людей

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден, планирующий представить бюджет на 2023 финансовый год, предложит ввести минимальный налог в размере 20% для состоятельных людей, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на документ Белого дома.

Предложение коснется американцев с годовым доходом более $100 млн. "Введение минимального налога обеспечит, что богатейшие американцы больше не будут платить налоги по ставке ниже, чем для учителей или пожарных", - отмечается в документе.

Предложение Байдена затронет менее 20 тыс. человек.

Как ожидается, налоговые сборы принесут бюджету США доход в размере $360 млрд в течение десяти лет, причем более половины поступлений будут обеспечивать налоговые выплаты миллиардеров.

Новый налог не коснется людей, которые уже платят по крайней мере 20%-ный налог на доход с капитала.

Бюджетный план Байдена предусматривает сокращение дефицита бюджета в общей сложности на $1,3 трлн в течение следующего десятилетия, отмечают в Белом доме.

В дальнейшем проект бюджета поступит на рассмотрение Конгресса США.

В 2021 году дефицит федерального бюджета сократился почти на $360 млрд по сравнению с уровнем 2020 года - до $2,8 трлн, свидетельствуют данные Бюджетного управления (CBO) американского Конгресса.

США Джо Байден
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