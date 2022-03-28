В проекте бюджета США Россия и Китай названы основными "устойчивыми угрозами"

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - В проекте бюджета США на 2023 финансовый год Россия и Китай названы основными "устойчивыми угрозами" для страны.

"Противостояние устойчивым угрозам: оставаясь сфокусированным на поддержании крепкой обороны против Китая и России, бюджет также позволит министерству обороны противостоять другим постоянным угрозам, в том числе от Северной Кореи, Ирана и радикальных экстремистских движений", - говорится в документе.

В части, посвященной финансированию Министерства обороны, отмечается, что бюджет предполагает выделение на нужды ведомства $773 млрд. При этом для Пентагона приоритетным вызовом назван Китай, и особо отмечается необходимость усиление сил сдерживания в Индо-Тихоокеанском регионе.

В разделе о финансировании Госдепартамента предлагается выделить $682 млн для Украины - на $219 млн больше по сравнению с 2021 годом - для "продолжения противостояния российской враждебной активности" и удовлетворения потребностей страны в сфере безопасности, энергетики, кибербезопасности. В то же время $1,8 млрд должны пойти на обеспечение "свободного и открытого, связанного, безопасного" Индо-Тихоокеанского региона и $400 млн на противодействие "вредоносной активности" КНР.

В разделе с финансированием Пентагона перечислен еще целый ряд приоритетов Белого дома в оборонной сфере. В частности, речь идет о модернизации американской ядерной триады - "основополагающего аспекта интегрированных средств сдерживания" США, - о развитии киберзащиты, о создании современных ВВС, оптимизации строительства военных кораблей, включая модернизацию ядерных подводных лодок.

Также планируются инвестиции в развитие ударных средств большой дальности, в том числе гиперзвуковых, в повышение защищенности развернутых США в космосе систем, в оптимизацию структуры вооруженных сил, в оборонные исследования, в усиление системы снабжения и промышленной базы военных США.

Ранее телеканал CNBC сообщал, что оборонная часть проекта бюджета США составит $813 млрд. Отмечалось, что бюджет включает в себя выделение $6,9 млрд на помощь Украине, НАТО и на нужды европейской безопасности.

Проект бюджета направлен на рассмотрение в Конгресс.