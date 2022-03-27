Генпрокуратура РФ пообещала дать правовую оценку высказываниям из интервью Зеленского

Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Генпрокуратура даст правовую оценку содержанию опубликованных высказываний президента Украины в интервью ряду российских СМИ и факту их размещения.

"Генеральной прокуратурой Российской Федерации будет дана принципиальная правовая оценка содержанию опубликованных высказываний и факту их размещения", - заявили в Генпрокуратуре.

Ранее Роскомнадзор предупредил российские СМИ о необходимости отказаться от публикации интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским, в отношении участвовавших в разговоре с ним изданий начата проверка.