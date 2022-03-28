Цены на нефть ускорили падение из-за новых COVID-ограничений в Китае

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок ускорили падение в ходе торгов в понедельник, давление на котировки оказывают сообщения о введении Китаем серьезных ограничительных мер для сдерживания распространения коронавируса.

Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:23 по московскому времени подешевели на $7,75 (6,42%) - до $112,9 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на май на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) понизилась к этому времени на $106,32 (7,58%) - до $106,32 за баррель.

За прошлую неделю Brent подорожала почти на 12%, WTI - на 10,5%.

Власти Шанхая с понедельника закрывают на четыре дня восточную часть города, в которой находится финансовый район и индустриальные парки, для проведения массового тестирования граждан, сообщает агентство Associated Press. В дальнейшем, также на четыре дня, будет закрыта западная часть города. Эксперты опасаются, что карантинные ограничения ослабят спрос на энергоносители в Китае.

Тем временем Еврокомиссия намерена избавиться от российских энергоресурсов к 2027 году, эти планы одобрены лидерами стран Европейского союза, заявил официальный представитель ЕК Тим Макфи.

"Мы желаем быть полностью независимыми от ископаемого российского топлива к 2027 году. И мы надеемся сократить наш спрос (на российский газ) на две трети до конца нынешнего года. Это цель, которую мы поставили и которая была утверждена Европейским советом, то есть руководителями (государств-членов Евросоюза - ИФ), на прошлой неделе, и мы обязались сделать это", - сказал пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

Кроме того, в понедельник появились сигналы ослабления напряженности на Ближнем Востоке после того, как лидер йеменских хуситов Махди Аль-Машат объявил о прекращении атак на объекты в Саудовской Аравии на три дня.

Также рынок ждет очередной встречи представителей стран ОПЕК+, которая состоится в четверг.

"Инвесторы задаются вопросом, начнет ли ОПЕК наконец повышать добычу для компенсации перебоев поставок из РФ, поскольку потенциальный бойкот российской нефти может привести к сокращению предложения примерно на 3 млн баррелей в сутки начиная с апреля", - отметила старший аналитик Swissquote Айпек Озкардеская.