Отгрузка нефти из европейских портов "Транснефти" в апреле увеличится

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Отгрузка нефти из европейских портов "Транснефти" в апреле 2022 года планируется в объеме 9,6 млн т, что на 15% выше, чем график марта, следует из документов, с которыми ознакомился "Интерфакс". Экспорт российского сырья запланирован в объеме 8,7 млн т, что на 24% больше плана марта.

Из порта Усть-Луга в апреле, как ожидается, будет отгружено 2,7 млн т нефти (2,9 млн т в марте), из них 2,2 млн т компаниями РФ (2,6 млн т в марте) - снижение на 7% и 15% соответственно.

Экспорт сырья российских НК через порт Приморск, как ожидается, вырастет на 27% - с 3,3 млн т в марте до 4,2 млн т в апреле.

Из Новороссийска планируется отгрузить 2,7 млн т нефти, что на 24% больше, чем в марте (2,2 млн т), при этом экспорт российского сырья вырастет почти вдвое - с 1,1 млн до 2,3 млн т нефти.

После начала военной операции на Украине российские компании начали испытывать сложности с отгрузкой нефти из портов ввиду проблем с открытием аккредитивов, страховок и роста ставок на фрахт танкеров.

Однако, по словам вице-премьера Александра Новака, вопросы с отгрузкой решаются, Россия не планирует снижать добычу, а намерена диверсифицировать поставки.

"Нефть - это не труба в основном. В основном это танкеры, которые можно поставить на другие режимы. Мы будем создавать логистические схемы, цепочки. Компании в принципе уже этим занимаются", - сказал он.