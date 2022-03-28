"Универ Капитал" попросил ЦБ о санации, чтобы избежать банкротства

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - "Универ Капитал" обратился к Банку России с письмом, в котором попросил о санации, чтобы избежать банкротства. Текст обращения есть у "Интерфакса".

"С учетом сложившейся ситуации, с целью защиты прав инвесторов и предотвращения банкротства системно значимого брокера ООО "Универ Капитал" и последующего за ним банкротства российских компаний и граждан, инвестировавших свои накопления и сбережения в ценные бумаги российских эмитентов и долговые обязательства РФ, в том числе и через ИИС, просим провести санацию ООО "Универ Капитал", - говорится в письме.

Авторы письма отмечают, что участники ООО "Универ Капитал" готовы передать свои доли в компании, оперативное руководство и операционное управление Банку России или финансовой организации, уполномоченной ЦБ на проведение процедуры финансового оздоровления компании.

На 18 февраля объем клиентских и собственных средств компании составлял 40 млрд рублей, говорится в обращении. На 63% портфель клиентов и компании состоял из еврооблигаций Минфина с дюрацией до 4-х лет.

Авторы письма поясняют, что 24-25 марта 2022 года НКЦ принудительно продал клиентский пакет еврооблигаций Минфина, при этом доходность к погашению одного из выпусков составляла более 400% годовых в долларах США вместо недавних 1,5-3,0% годовых.

16 марта совместное письмо с просьбой о поддержке и допуске брокеров к репо с ЦБ регулятору направили крупнейшие профучастники.

Как следует из последнего письма "Универ Капитала", письмо к ЦБ 16 марта так же подписали ООО "АТОН", АО "Инвестиционный холдинг "ФИНАМ", ООО "Компания БКС", ООО "АЛОР+", АО "ИФК "Солид", ООО УК "Восхождение".

В "Универе" рассказали "Интерфаксу", что Банк России не ответил ни на одно послание.

"Банк России не комментирует деятельность конкретных компаний. При этом обращаем внимание, что механизм санации предусмотрен законодательством только для банков, страховщиков и НПФ", - заявили в пресс-службе регулятора в ответ на запрос "Интерфакса".

В письме компании отмечается, что у нее 2 157 ненулевых брокерских счетов, в том числе 1 742 принадлежат физлицам - резидентам России, 358 юрлицам - резидентам России и 57 юрлицам - нерезидентам.

Первые тревожные сигналы от компании поступили на прошлой неделе. Как сообщалось, утром 22 марта инвесткомпания разослала клиентам письмо о том, что в понедельник, 21 марта, первый день торгов ОФЗ НКЦ в соответствии с правилами клиринга совершил продажу всех ОФЗ, принадлежавших клиентам "Универ Капитала". Продажа состоялась во время дискретного аукциона.

Как следует из письма, заявки выставлялись с доходностью 20% по коротким ОФЗ и 17-18% по длинным, тогда как, по данным "Мосбиржи", по итогам торгового дня 21 марта доходности 3-летних ОФЗ составили 15,3%, 5-летних - 14,6%, 10-летних - 13,6%.

По подсчетам компании, клиентские активы были распроданы на сумму 1 085 млн рублей, а если бы они были проданы по цене закрытия, то речь бы шла о сумме 1 259 млн рублей. "Это привело к образованию у клиентов компании безвозвратных убытков только по результатам одного торгового дня в размере 173,8 млн рублей", - говорится в письме.

Всего же объем торгов ОФЗ на дискретном аукционе, по данным "Мосбиржи", составил 2,6 млрд рублей.

В связи с этим компания направила в Банк России письмо с требованием разобраться с принудительной продажей НКЦ бумаг клиентов по цене на 10-15% ниже рыночной. В компании предложили в будущем исключить такую практику реализации активов НКЦ через принудительную продажу на дискретном аукционе до формирования справедливой цены. В частности, компанию волновал механизм распродажи еврооблигаций.

Как пояснили в "Универе" "Интерфаксу", позиция по еврооблигациям "Универ Капитала" кратно превышает закрытую позицию по ОФЗ. При этом если НКЦ будет действовать по регламенту и сразу выставлять заявки на продажу, ориентируясь на цену последнего закрытия, то речь пойдет о громадных убытках.

"Основной наш объем еврооблигаций - еврооблигации Минфина", - пояснил ранее гендиректор "Универ Сбережения" Виктор Шахурин.

С конца февраля цена еврооблигаций Минфина упала до 30-40% от номинала.

В компании затруднились тогда ответить на вопрос, сможет ли она в принципе продолжить работу в случае принудительного закрытия по такой цене.