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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:05

Fitch отозвало рейтинги российских банков

Fitch отозвало рейтинги российских банков
Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Fitch отозвало рейтинги 27 российских банков, аффилированных с ними компаний, а также соответствующих SPV-компаний.

Как говорится в пресс-релизе Fitch, отозваны рейтинги Сбербанка, Газпромбанка, банка "Зенит", "Интеза", "ДОМ.РФ", "Уралсиб", Россельхозбанка, Альфа-банка, ИНГ Банк (Евразия), Райффайзенбанка, Хоум кредит энд финанс банка, Росбанка, Тинькофф банка, Тойота банка "Левобережный", ОТП банка, Транскапиталбанка, Локо-банка, Московского кредитного банка, "Аверс", Чайна констракшн банка, Примсоцбанка, Эйч-Эс-Би-Си банка, банка "Санкт-Петербург", Азиатско-Тихоокеанского банка, МТС-банка, Бэнк оф Чайна.

На момент отзыва рейтинги банков находились на уровне "CC".

Кроме того, отозваны рейтинги швейцарских "дочек" Сбербанка и Газпромбанка, "Сбербанк Лизинга", а также кипрской холдинговой компании Альфа-банка ABH Financial Limited (ABHFL).

Fitch объявило 23 марта о намерении отозвать рейтинги всех российских организаций и их подразделений до 15 апреля.

Как сообщалось, в рамках четвертого пакета санкций, принятого странами ЕС 15 марта 2022 года, европейским агентствам запрещается рейтинговать РФ и российские компании, а также предоставлять рейтинговые услуги российским клиентам.

Fitch
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