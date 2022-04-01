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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:11

S&P отозвало рейтинги "Газпрома", "ЛУКОЙЛа" и других российских компаний

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings в пятницу отозвало рейтинги ряда российских компаний, следует из информации, размещенной на сайте агентства.

Рейтинги отозваны у таких компаний как "Газпром", "ЛУКОЙЛ", "Магнит", НЛМК, "Трубная металлургическая компания", "Норильский никель", "Магнитогорский металлургический комбинат".

Как сообщалось, Европейский союз 15 марта 2022 года ввел запрет на присвоение кредитно-рейтинговыми агентствами ЕС рейтингов России и российским компаниям, а также запрет на предоставление рейтинговых услуг российским клиентам.

Тем временем ряд других корпоративных эмитентов из России все еще имеют рейтинги от S&P, судя по данным на сайте агентства. В частности, пока не отозваны рейтинги "АЛРОСА", "Роснефти", "Яндекса" и "Ростелекома".

S&P Global Ratings
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