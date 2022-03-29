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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:05

МосБиржа повторно объявила дискретный аукцион по распискам VK Company

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Московская биржа повторно объявила дискретный аукцион по депозитарным распискам VK Company из-за их чрезмерного роста, говорится в сообщении биржи.

Во вторник после месячного перерыва на бирже возобновились торги на основной сессии депозитарными расписками на акции российских компаний, входящими в расчет индекса МосБиржи. На момент объявления первого дискретного аукциона рост котировок депозитарных расписок VK Company составлял 40,5% к уровню закрытия 25 февраля, а на момент объявления второго дискретного аукциона - 69,9%.

Дискретный аукцион - это режим торгов, запущенный в 2013 году для периодов повышенной волатильности. Он подразумевает, что торги походят в режиме непрерывного двустороннего аукциона, а все сделки заключаются с центральным контрагентом. Этот режим по конкретной бумаге запускается в том случае, если падение или рост одной акции в течение дня составил более 20%, для индекса - более 15%, он позволяет не останавливать торги без острой необходимости.

VK Company МосБиржа
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