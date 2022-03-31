Байден объявит о мерах реагирования на рост цен на энергоносители в США

По данным СМИ, американская администрация рассматривает возможность выделения нефти из стратегических запасов

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден представит в четверг меры, направленные на снижение цен на энергоносители на американском рынке, следует из рабочего графика американского лидера, опубликованного Белым домом.

"В 13:30 (20:30 по московскому времени - ИФ) президент объявит о действиях своей администрации по снижению влияния спровоцированного (президентом РФ Владимиром - ИФ) Путиным роста цен на энергоносители и снижению цен на бензин для американских семей", - следует из расписания Байдена.

Тем временем агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщает, что администрация Байдена рассматривает возможность выделения примерно 1 млн баррелей нефти в день из стратегических запасов США в течение нескольких месяцев для борьбы с ростом цен на бензин и нехваткой поставок.

По данным собеседников агентства, общий объем выделенной нефти может достичь до 180 млн баррелей.