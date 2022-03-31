Доля льготной ипотеки у ВТБ выросла до 45% в первом квартале этого года

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - На льготные ипотечные программы в первом квартале 2022 года пришлось 45% всех выданных ВТБ кредитов на жилье, сообщила пресс-служба банка.

"Доля сделок по ипотеке с господдержкой выросла с 34% в январе до 45% в марте. В результате сегодня на рынке первичного жилья совершается уже каждая вторая ипотечная сделка - за год доля таких кредитов увеличилась на 10 п.п., до 52%", - говорится в сообщении.

Всего за первые три месяца текущего года банк оформил около 66 тыс. ипотечных кредитов на 270 млрд рублей суммарно, что на четверть превосходит результаты за аналогичный период прошлого года.

При этом в марте, при новых ставках по кредитам, спрос на вторичное жилье упал, а доля льготной ипотеки превысила 40%. Каждый четвертый заем в банке брали по программе "семейной ипотеки": около 13 тыс. кредитов на 65 млрд рублей суммарно. Ипотеку на новостройки по старым ставкам оформили 13,5 тыс. клиентов ВТБ (более 33 млрд рублей).

"В первом квартале уже свыше 40% всех продаж прошли на льготных условиях, а благодаря модернизации госпрограммы во втором квартале эта доля вырастет вдвое - до 80%. Одновременно продолжит "охлаждаться" ипотека на вторичном рынке", - заявил заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

По объему выдачи традиционно лидируют Москва и Московская область (95 млрд рублей), Санкт-Петербург и Ленинградская область (25 млрд), а также Татарстан (11,5 млрд), Новосибирская область (8,7 млрд) и Краснодарский край (8,4 млрд).

С 1 апреля 2022 года ставка по льготной ипотеке на новостройки вырастет с 7% до 12%, сумма кредита для четырех регионов с высокими ценами на жилье (Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, Ленобласть) увеличится с 3 до 12 млн рублей, для остальных регионов - до 6 млн рублей. Новые условия будут действовать до 1 июля 2022 года.

Условия по остальным льготным программам ипотеки остались без изменений: ставка по программе семейной ипотеки составляет 6%, дальневосточной - 2%, сельской - 3%. Ипотечная программа с господдержкой распространяется на покупку готовых и строящихся квартир у застройщиков и готовых частных домов у застройщиков-юрлиц и ИП.