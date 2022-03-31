ОПЕК+ сохранил оценки спроса и предложения на нефть, но скоро их пересмотрит

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Эксперты ОПЕК+ сохранили оценку роста спроса на нефть в 2022 году на уровне 4,2 млн б/с - до 100,9 млн б/с, а также увеличения предложения со стороны стран, не входящих в ОПЕК, на уровне 3 млн б/с, но эти прогнозы в ближайшем времени будут пересмотрены, когда прояснится далеко идущее влияние геополитических проблем, говорится в отчете технического комитета альянса, с текстом которого ознакомился "Интерфакс".

Эксперты пересмотрели исторические данные за 2021 год, а также данные за январь и февраль 2022 года. Так, оценка роста мирового ВВП на 2021 год несколько повышена - с 5,6% до 5,7%.

Перспективы ухудшения ситуации в 2022 году, в частности, роста инфляции, снижения потребления и инвестиций, эксперты считают "более выраженными" ввиду продолжающейся пандемии COVID-19, а также роста цен на сырье из-за "конфликта в Восточной Европе".

Однако эксперты считают, что пока прогнозы делать сложно, поэтому сохранили оценку роста ВВП в 2022 году на уровне 4,2%, как и другие экономические показатели.

Согласно предварительным данным за февраль, коммерческие запасы стран ОЭСР снизились на 23 млн барр. - до 2,56 млрд барр., что на 321 млн барр. меньше, чем в среднем за 2015-2019 гг. (референтный уровень оценки эффективности сделки ОПЕК+).