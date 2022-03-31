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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Комитет ОПЕК+ рекомендует с мая увеличить квоту на добычу нефти на 432 тыс. б/с

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал с мая увеличить квоту на добычу нефти на 432 тысячи б/с, сообщили источники "Интерфакса".

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Таким образом, в решение имплементировано увеличение с мая 2022 года референтой базы на 1,63 млн б/с, от которой отсчитывается снижение уровня добычи.

По расчетам "Интерфакса", это вызовет практически незаметное увеличение квоты для каждой страны.

В ближайшее время начнется полноформатная встреча министров ОПЕК+.

нефть ОПЕК+
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