Комитет ОПЕК+ рекомендует с мая увеличить квоту на добычу нефти на 432 тыс. б/с

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал с мая увеличить квоту на добычу нефти на 432 тысячи б/с, сообщили источники "Интерфакса".

Таким образом, в решение имплементировано увеличение с мая 2022 года референтой базы на 1,63 млн б/с, от которой отсчитывается снижение уровня добычи.

По расчетам "Интерфакса", это вызовет практически незаметное увеличение квоты для каждой страны.

В ближайшее время начнется полноформатная встреча министров ОПЕК+.