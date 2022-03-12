Турция заявила об отсутствии задержек со вводом АЭС "Аккую"

Проект, реализуемый ГК "Росатом" по модели BOO ("build-own-operate" - "строй-владей-эксплуатируй"). Он включает в себя четыре энергоблока с российскими реакторами типа ВВЭР поколения III+ c повышенной безопасностью и улучшенными технико-экономическими характеристиками. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1,2 тыс. МВт.

Заливка первого бетона под первый блок АЭС "Аккую" состоялась 3 апреля 2018 года. Передача этого блока в эксплуатацию намечена на 2023 год, когда будет отмечаться 100-летие Турецкой республики. Заливка первого бетона под блок N2 АЭС "Аккую" состоялась в конце июня 2020 года. Заливку бетона под четвертый энергоблок планируется начать в этом году.

Старт началу строительства блока N3 АЭС "Аккую" был дан 10 марта 2021 года.