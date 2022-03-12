Турция заявила об отсутствии задержек со вводом АЭС "Аккую"
Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Турция не ожидает сдвигов в проекте атомной электростанции "Аккую", сообщил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез CNN Turk.
Как отмечается в материале на сайте канала, страна не предвидит задержек. "Росатом здесь является производителем энергии, не просто подрядчиком (корпорация строит АЭС по модели "build-own-operate" - ИФ). У них инвестиционные обязательства. Мы введем первый блок в 2023 году, а затем остальные", - говорится в сообщении.
АЭС "Аккую"
Проект, реализуемый ГК "Росатом" по модели BOO ("build-own-operate" - "строй-владей-эксплуатируй"). Он включает в себя четыре энергоблока с российскими реакторами типа ВВЭР поколения III+ c повышенной безопасностью и улучшенными технико-экономическими характеристиками. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1,2 тыс. МВт.
Заливка первого бетона под первый блок АЭС "Аккую" состоялась 3 апреля 2018 года. Передача этого блока в эксплуатацию намечена на 2023 год, когда будет отмечаться 100-летие Турецкой республики. Заливка первого бетона под блок N2 АЭС "Аккую" состоялась в конце июня 2020 года. Заливку бетона под четвертый энергоблок планируется начать в этом году.
Старт началу строительства блока N3 АЭС "Аккую" был дан 10 марта 2021 года.