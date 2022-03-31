Минпромторг выступил за гарантию выкупа государством остатков драгметаллов

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ в рамках второго пакета плана первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления предлагает гарантировать выкуп государством у субъектов отрасли драгметаллов остатков в полном объеме.

Причем, как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с предложениями Минпромторга, речь идет о закупках по цене утреннего бенчмарка LBMA в рублевом эквиваленте, то есть по рыночным ценам, и металлов, произведенных в том числе по российским ГОСТам, без статуса Good Delivery ("надежная поставка").

"Интерфакс" направил запрос в Минпромторг.

Ранее Союз золотопромышленников РФ запросил у государства гарантии того, что весь объем произведенного в стране в 2022-2024 годах золота будет закуплен Банком России, Гохраном, ФНБ и российскими банками.

Банк России в конце февраля объявил, что возобновляет покупку золота на внутреннем рынке, спустя две недели приостановил ее "в целях создания условий для удовлетворения спроса населения", а вскоре вновь заявил о планах закупать золото, но по фиксированной цене 5 тыс. рублей за грамм. На тот момент это подразумевало существенный дисконт: бенчмарк LBMA в пересчете на рубли превышал 6 тыс. рублей за грамм. С тех пор с учетом динамики курсов валют и корректировки цен на золото рыночная цена опустилась примерно до 5,2 тыс. рублей.

Спрос со стороны населения растет после отмены НДС на слитки, однако, по мнению аналитиков, его может не хватить для абсорбирования всего объема произведенного в стране драгметалла в долгосрочной перспективе. Экспорт золота сейчас может быть затруднен в связи с санкциями против нескольких банков - крупных игроков рынка драгметаллов.

LBMA (Лондонская ассоциации рынка драгметаллов) ранее в марте приостановила действие статуса Good Delivery для российских аффинажных заводов.