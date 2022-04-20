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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:19

Гохран готов до конца июня закупить 1 т золота и 100 кг платины

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Гохран сообщил, что готов закупить в Госфонд 1 тонну золота и 100 кг платины в стандартных слитках в срок до конца июня.

Как следует из сообщения, Гохран упразднил традиционное для себя требование по наличию статуса Good Delivery ("надежная поставка") у аффинажного завода, выпустившего слитки, оставив лишь требование о соответствии российским стандартам. В марте действие статуса Good Delivery было приостановлено для российских аффинажных заводов по золоту и серебру, в апреле - по платине и палладию.

Максимальная цена закупки привязана к бенчмарку LBMA, поставщик будет определяться, прежде всего, по размеру скидки, которую готов предложить. Золото, например, Банк России сейчас покупает у банков с существенным дисконтом, а банки в свою очередь покупают стандартные слитки у золотодобытчиков на нерыночных условиях, эксперты говорят о дисконте 15-20%.

Предложения от потенциальных поставщиков Гохран принимает до 28 апреля, решение закупочной комиссии ожидается 29 апреля. Участвовать в закупке могут в том числе субъекты добычи и производства драгметаллов.

Гохран Банк России LBMA
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