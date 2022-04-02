"Газпром" частично бронирует "Ямал-Европу" на ближайшую ночь и все воскресенье

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - "Газпром" заказал прокачку газа по польскому участку газопровода "Ямал-Европа" в ночь с субботы на воскресенье, свидетельствуют итоги аукциона бронирования на платформе GSA Platform.

C 21:00 по Москве до утра заказана прокачка 0,6 млн куб. м в час, что составляет 14% пропускной способности магистрали. Впрочем, с другой стороны растет и заявка на реверс из Германии в Польшу, который практически компенсирует прямую заявку.

На полные газовые сутки 3 апреля заказана прокачка 0,3 млн куб. м в час.

Из экспортных газопроводов концерн приоритетно использует "Северный поток" (170 млн куб. м в сутки), затем идет загрузка украинского газотранспортного направления. "Ямалу-Европе" в этом отношении остается замыкающая или балансирующая роль.

С утра субботы на входе в Германию газопровод не качает газ физически - благодаря наличию разнонаправленных заявок в прямом и обратном направлении.

В Европу пришло сильное похолодание. На этой неделе средняя температура воздуха на 7 градусов ниже, чем с 14 по 20 марта, со значительными заморозками по ночам. Ночь с субботы на воскресенье будет не только самой холодной за это похолодание, но и одной из самых холодных за эту зиму.