Депутаты предлагают направлять средства ФНБ на выкуп "префов" банков РФ

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по собственности одобрил законопроект, который позволяет Минфину на основании отдельных решений правительства приобретать за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) привилегированные акции кредитных организаций.

Поправки ко второму чтению законопроекта (№19912-8) размещены в электронной базе данных парламента.

Как следует из законопроекта, для проведения операции по приобретению акций не нужно будет получать предварительное (последующее) согласие ЦБ и ФАС. Кроме того, на данные сделки не будет распространяться необходимость соблюдения порядка раскрытия информации в форме сообщений о существенных фактах, необходимость привлечения уполномоченного федерального органа исполнительной власти для определения цены размещения акций кредитной организации.

Правительство уже использовало средства ФНБ для докапитализации банков в кризис 2008-2009 годов, выдав им суборды через ВЭБ на 404 млрд рублей. В 2014 году после введения западными странами секторальных санкций госбанки конвертировали эти суборды в "префы". Так, ВТБ получил в капитал первого уровня 214 млрд рублей, Газпромбанк - 39,95 млрд рублей, РСХБ - 25 млрд рублей.