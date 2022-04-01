Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю на мажорной ноте

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ завершил пятницу и торговую неделю ростом на фоне известий о прогрессе в российско-украинских переговорах по сокращению геополитической напряженности; индекс МосБиржи поднялся в район 2760 пунктов, при этом лидерами роста выступили бумаги финансовых и сырьевых компаний.

По итогам торгов в пятницу индекс МосБиржи составил 2759,64 пункта (+2,1%, максимум дня - 2817,72 пункта), индекс РТС - 1033,58 пункта (+1,2%); динамика цен blue chips на "Московской бирже" оказалась смешанной в пределах 13,6%.

Доллар подрос до 84,05 рубля (+0,85 рубля).

За неделю индексы МосБиржи и РТС выросли на 11,5-24,6%, доллар подешевел на 11,95 рубля.

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