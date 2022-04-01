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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:29

Капитализация рынка акций РФ в пятницу выросла на 5,45%

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен по итогам торгов в пятницу на Московской бирже составила 47,303 трлн рублей ($567,115 млрд по официальному курсу ЦБ РФ).

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Таким образом, по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня капитализация выросла на 2442,801 млрд рублей, или на 5,45%

Лидерами рыночной стоимости являются "Газпром" (5,570 трлн рублей), "Роснефть" (4,446 трлн рублей), "НОВАТЭК" (4,404 трлн рублей).

На 30 декабря 2021 года капитализация составляла 62,722 трлн рублей, то есть с начала года показатель снизился на 24,58%.

Мосбиржа
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