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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:29

"Газпром" частично бронирует "Ямал-Европу" на ближайшую ночь и всю субботу

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - "Газпром" заказал прокачку газа по польскому участку газопровода "Ямал-Европа" в ночь с пятницы на субботу, свидетельствуют итоги аукциона бронирования на платформе GSA Platform.

C 21:00 по московскому времени до утра заказана прокачка 0,5 млн куб. м в час, что составляет около 12% пропускной способности магистрали.

На полные газовые сутки 2 апреля заказана прокачка 0,3 млн куб. м в час.

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Из экспортных газопроводов концерн приоритетно использует "Северный поток" (170 млн куб. м в сутки), затем идет загрузка украинского газотранспортного направления. "Ямалу-Европе" в этом отношении остается замыкающая или балансирующая роль.

С утра пятницы на входе в Германию газопровод работает в реверсном режиме (из Германии в Польшу). Сумма заявок (аверсной и реверсной) на субботу складывается с большим перевесом реверса.

В Европу пришло сильное похолодание. На этой неделе средняя температура воздуха на 7 градусов ниже, чем с 14 по 20 марта, со значительными заморозками по ночам. Это оказывает дополнительную поддержку ценам на газ.

"Ямал-Европа" протяженностью свыше 2 тыс. км может прокачивать до 33 млрд куб. м газа в год. Польским 683-километровым участком владеет совместное предприятие EuRoPol Gaz, он управляется национальным газотранспортным оператором Gaz-System.

газпром Ямал-Европа
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