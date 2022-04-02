Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:10

"Газпром" штатно подает газ для транзита через Украину

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Температура воздуха в Европе в субботу днем, а особенно в ночь на воскресенье опустится до минимальных значений за время наблюдаемого в настоящее время похолодания. Средняя температура воздуха на этой неделе на 7 градусов ниже, чем на неделе с 14 по 20 марта. На этом фоне загрузка украинского газотранспортного коридора в субботу сохраняется на прежнем, максимальном уровне долгосрочного контракта (40 млрд куб. м в год, или 109 млн куб. м в сутки).

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей - 108,3 млн куб. м на 2 апреля", - сообщил журналистам официальный представитель компании Сергей Куприянов.

Также и данные "Оператора ГТС Украины" показывают, что номинация на 2 апреля составляет 108,0 млн куб. м, заявка на 1 апреля была 108,1 млн куб. м.

Физический поток газа по газопроводу "Ямал-Европа" (транспортирует газ через Белоруссию и Польшу в Германию) на входе в ГТС ФРГ вечером в пятницу остановился. Это связано с тем, что сумма заявок в прямом (из России в Германию) и реверсном (из Германии в Польшу) направлении практически сравнялись. С утра субботы сумма заявок аверса и реверса складывается в пользу реверсного направления.

Из-за пришедшего в Европу ненастья в регионе, наконец, исправилась ситуация с выработкой электроэнергии за счет ветровой электрогенерации. Если в начале текущей недели ветроэлектростанции обеспечивали лишь 10% выработки электроэнергии по ЕС, то в пятницу их доля восстановилась до 23%, свидетельствуют данные ассоциации WindEurope.

С апреля действует введенный указом президента России новый порядок оплаты поставок российского газа - с обязательной конвертацией валюты контрактов в рубли через Газпромбанк. Пока европейские покупатели газа "Газпрома" сохраняют практически прежние заявки на отбор газа.

газ Газпром Украина Европа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Рубль завершил неделю умеренным снижением к доллару и евро

Рубль завершил неделю умеренным снижением к доллару и евро

Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю на мажорной ноте

Нефть завершает неделю сильнейшим падением за два года

Нефть завершает неделю сильнейшим падением за два года

Ford отзывает около 737 тыс. машин из-за протечки масла и проблем с тормозами

Британский регулятор разрешил проведение платежей по валютному долгу РФ до 30 июня

Британский регулятор разрешил проведение платежей по валютному долгу РФ до 30 июня

Производители удобрений попросили отменить допиндексацию тарифов РЖД

Airbus будет искать альтернативу поставкам титана из РФ

Комитет Думы одобрил проект о делистинге расписок компаний РФ с иностранных бирж

Комитет Думы одобрил проект о делистинге расписок компаний РФ с иностранных бирж

Stellantis реорганизует финансовые операции через СП с европейскими банками

Stellantis реорганизует финансовые операции через СП с европейскими банками

Казахстан пообещал не помогать России обходить санкции

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });