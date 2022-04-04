Рынок акций РФ открылся подъемом индексов РТС и МосБиржи на 1,9-2,4%

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в понедельник продолжил подъем на фоне улучшения внешней конъюнктуры и ожиданий сокращения геополитической напряженности вокруг Украины, индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили 1,9-2,4% во главе с бумагами финансовых компаний.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2826,33 пункта (+2,4%), индекс РТС - 1053,55 пункта (+1,9%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 8,5%.

Доллар поднялся до 84,51 рубля (+0,56 рубля).

Подорожали акции ВТБ (+8,5%), расписки TCS Group (+5,3%), бумаги "Сургутнефтегаза" (+4,7% и +0,7% "префы"), Сбербанка (+4,5% и +8,2% "префы"), Московской биржи (+4,2%), АФК "Система" (+3,8%), "Магнита" (+3,6%), расписки OZON (+3,2%), акции "Северстали" (+3,1%), "Роснефти" (+2,7%), "Интер РАО" (+2,7%), "ЛУКОЙЛа" (+2,5%), "Яндекса" (+2,5%), "Аэрофлота" (+2,4%), ПАО "Полюс" (+2,4%), "ММК" (+2,2%), "Газпром нефти" (+1,9%), "Газпрома" (+1,8%), "Татнефти" (+1,6%), "МТС" (+1,5%), "АЛРОСА" (+1,4%), "Норникеля" (+1,1%), Polymetal (+1%), "НЛМК" (+0,6%), "НОВАТЭКа" (+0,3%), "РусГидро" (+0,3%), UC Rusal (+0,3%).

Торги российскими акциями и бумагами иностранных эмитентов, осуществляющих экономическую деятельность на территории России, на МосБирже в понедельник пройдут в основном режиме с 09:50 до 13:50 по московскому времени, а также в режиме переговорных сделок (РПС) в период с 9:50 до 19:00. Для профучастников, но не для их клиентов, отменен запрет коротких продаж.

Переговоры с Украиной и санкции против РФ

Глава российской делегации на российско-украинских переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский считает, что украинская сторона стала реалистичнее подходить к вопросам, связанным с нейтральным и безъядерным статусом Украины, но проект договора не готов для вынесения на встречу в верхах.

Санкции против РФ могут отменить, если переговоры российских и украинских представителей приведут к прекращению военной операции на Украине, заявил в воскресенье телеканалу NBC госсекретарь США Энтони Блинкен. Он подчеркнул, что санкции не обязательно должны никогда не заканчиваться, поскольку их цель - изменение политики РФ. Блинкен отметил, что такое развитие событий будет зависеть от действий России.

В свою очередь в интервью телеканалу CNN Блинкен заявил, что США постоянно обсуждают с союзниками дальнейшее ужесточение санкций против РФ. Он также сказал, что Штаты вместе с союзниками продолжат передачу вооружений Украине.

Комментарии аналитиков

По словам главного аналитика Промсвязьбанка Владимира Соловьева, новую неделю мировые рынки начинают небольшим ростом в отсутствие негативных новостей, оптимизм на фондовых площадках может сохраниться в течение дня.

Индекс МосБиржи завершил прошлую неделю ростом выше 2750 пунктов, тем самым полностью отыграв падение с конца февраля. Благодаря неплохому внешнему фону ралли на российском рынке акций может продолжиться, индекс МосБиржи предпримет попытки преодолеть уровень 2800 пунктов.

Главный аналитик финансового супермаркета "Банки.ру" Богдан Зварич также полагает, что индекс МосБиржи может попытаться выйти выше 2800 пунктов.

Преобладание покупок в российских акциях в понедельник может сохраниться на фоне нормализации работы рынка и снижения волатильности. Плюс к этому инвесторы ждут поддержки со стороны средств ФНБ и самих компаний, которые могут начать выкупать свои акции с рынка. В результате, при отсутствии роста геополитических рисков, индекс МосБиржи может предпринять попытку закрепления выше 2800 пунктов, считает аналитик.

На мировых площадках участники торгов продолжат пересматривать ожидания относительно возможных дальнейших действий ФРС. Учитывая высокую инфляцию и стабильную ситуацию на рынке труда США, американский регулятор может пойти на более быстрое ужесточение денежно-кредитной политики, а также уже в мае перейти к активному сокращению баланса. Оба фактора негативны для рынков. Они приведут к росту стоимости долларового фондирования и оттоку ликвидности с рынков, что окажет давление на широкий спектр активов. В этой связи внимание инвесторов будет приковано к выступлениям представителей ФРС и публикации протоколов последнего заседания американского регулятора.

Также важным фактором для рынков остается ситуация с коронавирусом в Китае. Введение карантинных ограничений в стране будет способствовать ухудшению показателей китайской экономики и, соответственно, скажется на ожиданиях участников торгов относительно динамики мировой экономики. Этот фактор, в частности, на прошлой неделе оказал давление на нефть, отмечает Зварич.

В США индексы акций в пятницу выросли на 0,3-0,4% на фоне сильных данных по рынку труда за март, показавших сокращение уровня безработицы до нового минимума за период пандемии - до 3,6% с 3,8% в феврале. Эксперты в среднем ожидали снижения до 3,7%, сообщает Bloomberg.

Между тем, количество рабочих мест в экономике страны в марте увеличилось на 431 тыс., тогда как аналитики ожидали подъема на 490 тыс. Согласно пересмотренным данным, в феврале показатель подскочил на 750 тыс., а не на 678 тыс., как сообщалось ранее.

Данные о безработице являются ключевыми для принятия Федеральной резервной системой (ФРС) решений относительно дальнейшего направления денежно-кредитной политики. Продолжающееся снижение безработицы поддерживает доводы в пользу более быстрого ужесточения политики американским ЦБ.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в марте неожиданно упал до минимума за полтора года - до 57,1 пункта с февральских 58,6 пункта. Эксперты в среднем ожидали его роста до 59 пунктов, сообщает Trading Economics.

Ситуация на азиатских рынках

В Азии в понедельник также преобладает позитивная динамика индексов акций во главе с Гонконгом (Hang Seng вырос на 1,9%, биржи материкового Китая закрыты в понедельник по случаю праздника Цин Мин), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,1%).

Инвесторы сохраняют оптимизм по поводу разрешения проблемы потенциального делистинга депозитарных расписок китайских компаний с бирж США. Bloomberg в пятницу сообщил, что китайские регуляторы могут к лету внести изменения в законодательство и предоставить доступ Комиссии по ценным бумагам США (SEC) к аудированным финотчетам некоторых китайских компаний с американским листингом.

Цены на нефть

На нефтяном рынке на азиатской сессии в понедельник цены корректируются вверх после максимального почти за 2 года падения по итогам прошлой недели. Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $105,5 за баррель (+1,1% и -0,3% в пятницу), майская цена WTI - $100,3 за баррель (+1% и -1% в пятницу).

В центре внимания трейдеров остается ситуация в Китае, где продолжается рост заболеваемости COVID-19, в связи с чем власти сохраняют жесткие ограничительные меры. Ожидания ослабления спроса на энергоресурсы в Китае стали одним из факторов, обусловивших снижение цен на нефть на прошлой неделе.

Другим важным фактором стало заявление США, а вслед за ними и других стран-участников МЭА, о намерении высвободить нефть из стратегических резервов с целью ограничения роста цен.

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 11,1%, WTI - на 12,8%, недельное падение стоимости обеих марок стало самым существенным с апреля 2020 года.