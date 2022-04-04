Housing Development Finance и HDFC Bank объединятся в компанию стоимостью $190 млрд

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Индийский ипотечный кредитор Housing Development Finance Corp. объявил о слиянии с банком HDFC Bank Ltd., в результате которого будет создана одна из крупнейших в Индии компаний сферы финансовых услуг.

Акционеры Housing Development Finance получат за каждые 25 своих акций по 42 акции HDFC Bank.

Стоимость объединенного фининститута составит почти $190 млрд, отмечает Bloomberg.

Сделка требует одобрения Резервного банка Индии и других регуляторов, а также акционеров и кредиторов финкомпаний. Стороны планируют закрыть ее в третьем квартале 2023/2024 финансового года (октябрь-декабрь 2023 года).

Главой объединенного фининститута станет нынешний главный исполнительный директор HDFC Bank Сашидхар Дадждишан.

Акции Housing Development Finance прибавляют в цене 8,2% на торгах в понедельник, бумаги HDFC Bank подорожали на 8,7%.