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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

Gulf Air открыла офис продаж авиабилетов в Москве, закрытый в пандемию

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Национальная авиакомпания Бахрейна Gulf Air возобновила работу офиса продаж билетов в Москве, который был закрыт из-за пандемии. Офис возобновляет очную работу на фоне снижения заболеваемости COVID-19, сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

В пандемию сотрудники офиса работали удаленно и обрабатывали запросы клиентов только по телефону и электронной почте.

Gulf Air продолжает выполнять рейсы в/из России три раза в неделю по понедельникам, четвергам и субботам в столицу Бахрейна Манаму. Со стыковками российские туристы могут отправиться в страны Ближнего Востока, Европу, Африку, Юго-Восточную Азию и в страны Индийского субконтинента. Кроме того, летом Gulf Air запустит рейсы в Манчестер, Ниццу, Милан, Санторини.

В феврале 2022 года Бахрейн снял все ковидные ограничения для путешественников: ПЦР-тест не нужен, карантин для непривитых отменен. Антиковидные требования не касаются и транзитных пассажиров, им только нужно соблюдать правила въезда конечного пункта назначения.

Хроника 09 января 2020 года – 04 апреля 2022 годаПандемия коронавируса
Gulf Air Бахрейн Москва Манама
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