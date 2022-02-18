В Германии заявили, что страна прошла пик заболеваемости "омикроном"

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах считает, что страна прошла пик заболеваемости штаммом коронавируса COVID-19 "омикрон", сообщают в пятницу западные СМИ.

"По словам министра здравоохранения Карла Лаутербаха, Германия прошла пик волны "омикрона", - пишет немецкий портал Tagesschau.

Лаутербах заявил, что меры правительства, принятые для борьбы с коронавирусом, были эффективными, однако призвал сохранять бдительность. "Мы не совсем в безопасности", - добавил он.

По данным агентства Associated Press, он также отметил, что в Германии все еще около 12% граждан старше 60 лет не получили ни одной дозы вакцины. Это в три-четыре раза выше, чем доля непривитых граждан в группах риска в сопоставимых странах.

Ранее на этой неделе власти Германии приняли трехступенчатый план по снятию большинства ограничений против вируса к 20 марта. Лаутербах поддержал постепенный подход к отмене мер, заявив, что "если мы откроемся слишком быстро, заболеваемость снова возрастет".

В пятницу в Германии было выявлено около 220 тыс. новых случаев заражения коронавирусом - почти на 27 тыс. меньше, чем 10 февраля, когда в стране зафиксировали антирекорд по числу суточных заражений.

За весь период пандемии в Германии было выявлено более 13,2 млн случаев заражения COVID-19 и более 1,1 млн смертей от последствий заболевания.