"Яндекс" может оспорить запрет работы своего сервиса такси в Эстонии

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Компания Yandex Go не согласна с решением правительства Эстонии о блокировке ее сервиса такси на территории страны и считает необоснованным как запрет, так и его обоснование. Об этом BNS сообщил пресс-секретарь Yandex Go Эрез Вега-Кадочи.

"Официальное постановление о блокировке и ее формальных причинах пока не опубликовано. О решении правительства мы узнали из СМИ. До этого претензий к сервису не было", - говорится в комментарии пресс-секретаря.

"Мы не согласны с блокировкой, а ее публичная аргументация вызывает недоумение. Когда появится официальный документ, оставляем за собой право оспаривать решение всеми доступными способами", - отмечает компания.

"Еще раз подчеркнем, что сервис Yandex Go в Эстонии и многих других странах предоставляет нидерландская компания Yandex.Taxi B.V., которая строго соблюдает правила ЕС, GDPR и законодательство Эстонии", - добавляет Вега-Кадочи.

Как отмечается в пресс-релизе компании, российский законопроект (который обязывает службы заказа такси делиться с ФСБ данными о заказе, включая местонахождение автомобиля и водителя - ИФ), на который ссылаются эстонские власти, находится на обсуждении несколько лет и не имеет никакого отношения к Эстонии и другим странам. "Даже если его примут в России в таком виде, он будет распространяться исключительно на российский сервис и российские поездки. Напомним, что нидерландская компания Yandex.Taxi B.V. не управляет сервисом на территории России", - подчеркивается в пресс-релизе.

Как и раньше, данные, связанные с работой сервиса за пределами России, могут быть запрошены только через официальный запрос властей Нидерландов к Yandex, подчеркнула компания. "Наша компания имеет высокие стандарты политики безопасности, которые подтверждены международным публичным отчетом SOC2/3", - заявил представитель компании.

Почему в Эстонии запретят сервис Yandex Go

Правительство Эстонии в четверг на прошлой неделе утвердило внутригосударственные санкции в отношении Yandex, запретив деятельность компании в Эстонии. Санкции должны вступить в силу 11 дней спустя.

По словам премьер-министра Каи Каллас, введение дополнительных санкций необходимо для защиты безопасности Эстонии.

"Целью санкций является предотвращение сбора данных эстонских пользователей и использования их российскими спецслужбами. Для использования приложения Yandex необходимо предоставить доступ к большому количеству персональных данных, которые обрабатываются на серверах компании в России и могут быть использованы в разведывательной деятельности против Эстонии и Европы. В сегодняшней политической ситуации это серьезная угроза безопасности Эстонии", - пояснил министр предпринимательства и информационных технологий Андрес Сутть.

В конце прошлой недели таллиннские таксисты провели акцию в знак протеста против запрета службы такси Yandex Go. "Это решение сделает многих безработными, заберет у водителей возможность зарабатывать на жизнь для себя и своих семей", - сказал один из лидеров протеста Мартин Метс.