В Эстонии таксисты вышли на акцию против запрета работы "Яндекса"

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - В Эстонии в пятницу у комплекса министерств республики прошла акция таллинских таксистов против запрета службы вызова такси Yandex Go.

"Это решение сделает многих безработными, заберет у водителей возможность зарабатывать на жизнь для себя и своих семей", - сказал один из лидеров протеста Мартин Метс изданию Rus.Postimees.

Правительство Эстонии на заседании в четверг утвердило национальные санкции в отношении "Яндекс NV", запрещающие компании работать в Эстонии.

"Запрет деятельности "Яндекса" дает четкий сигнал о том, что компаниям, сотрудничающим с российскими спецслужбами, не место в Эстонии. Мы также предложили ввести санкции против "Яндекса" Евросоюзу", - привела пресс-служба правительства слова премьер-министра Каи Каллас.

По ее словам, введение санкций "необходимо для защиты безопасности Эстонии".

Глава министерства предпринимательства и информационных технологий Эстонии ранее сообщал, что важной причиной введения санкций стало недавнее решение России, согласно которому "Яндекс" должен передавать собранные им персональные данные спецслужбам, которые могут использовать их в разведывательной деятельности против Эстонии и Европы.

"Яндексу NV" запрещено оказывать услуги такси и брокерские услуги в Эстонии.

Интернет-провайдеры должны будут ограничить доступ к веб-сайтам и приложениям Yandex NV, связанным с такси (Yandex Go и Yandex Pro). Магазины приложений (Google Play, App Store и др.) также должны ограничить загрузку приложений "Яндекс.Такси" перестать предлагать их обновления.

Эстония намерена также внести предложение о внесении Yandex NV в санкционный список Европейского союза.