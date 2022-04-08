Рубль днем активно дорожает к доллару и евро под воздействием совокупности факторов

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Доллар США и евро обвалились на Московской бирже в пятницу днем, обновив при этом свои многолетние минимумы; рубль уверенно растет к бивалютной корзине на фоне изменения подхода к определению ежемесячного объема покупки иностранной валюты для пополнения Фонда национального благосостояния (ФНБ) и надежд на скорое завершение военной спецоперации РФ на территории Украины.

Курс доллара США составил 72,5 руб./$1 в 15:00 по Москве, что на 3,25 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее доллар опускался ниже 72 руб. впервые с 16 ноября 2021 года. Евро к этому моменту стоил 77,62 руб./EUR1, подешевев на 3,83 рубля. Евро торгуется ниже 78 руб. впервые с 26 июня 2020 года. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 3,5 рубля - до 74,8 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль резко ускорил рост к доллару и евро на дневных торгах после небольшого снижения в первой половине дня, вызванного внеплановым решением Банка России снизить ключевую ставку сразу на 300 базисных пунктов (б.п.), до 17,00%. Участники рынка отыгрывают надежды на скорое завершение военной спецоперации РФ на территории Украины после повторного соответствующего заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, а также сообщения об изменении подхода к определению ежемесячного объема покупки иностранной валюты для пополнения ФНБ.

Изменение порядка зачисления допдоходов от нефти и газа в ФНБ

Порядок зачисления дополнительных нефтегазовых доходов в ФНБ изменен на 2022 год, говорится в постановлении правительства, подписанном премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. В частности, на текущий год предусмотрена возможность гибкого подхода к определению ежемесячного объема покупки иностранной валюты и золота для пополнения ФНБ. Его параметры будет определять Минфин.

Постановлением установлено, что объемы и сроки покупки (продажи) иностранной валюты и золота в пределах дополнительных (недополученных) нефтегазовых доходов федерального бюджета 2022 года определяются по решению Минфина. Таким образом, на этот год перестает действовать порядок определения объема как суммы разности ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов в текущем месяце и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов и корректировки оценки нефтегазовых доходов, рассчитанной на текущий месяц.

Ранее на 2022 год были приостановлены отдельные положения бюджетных правил, связанных с использованием дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, поэтому Минфин с марта не проводит покупку иностранной валюты и золота. Министерство на третий рабочий день каждого месяца теперь публикует не объемы покупок или продажи валюты и золота для ФНБ, а объем дополнительных нефтегазовых доходов.

Так, в марте суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема и оценки базового месячного объема составило минус 302 млрд руб. В апреле ожидается объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, в размере 798,4 млрд руб. Таким образом, с учетом недополученных средств в марте совокупный объем средств дополнительных нефтегазовых доходов на апрель составляет 496,3 млрд руб.

Заявление Пескова о сроках спецоперации на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков завил, что военная спецоперация на территории Украины может завершиться в обозримом будущем, так как цели РФ достигаются как по линии военных, так и в переговорном процессе.

Журналисты попросили Пескова уточнить заявление, сделанное накануне о сроках завершения спецоперации - идет ли речь о ближайших днях или обозримом будущем, Песков сказал: "Речь идет об обозримом будущем".

На уточняющий вопрос, что дает ему основания так полагать, пресс-секретарь президента сказал: "Операция продолжается, цели достигаются. Ведется предметная работа как по линии военных в плане продвижения операции, так и по линии переговорщиков, которые находятся в переговорном процессе с украинскими визави".

Внеплановое снижение Банком России ключевой ставки

В первой половине пятницы рубль умеренно дешевел к доллару и евро на фоне внепланового решения Банка России снизить ключевую ставку стразу на 300 б.п., до 17,00%. Банк России, произведя внеплановое снижение ключевой ставки, экстренно повышенной в феврале на фоне введения жестких санкций против РФ, к тому же сопроводил свое решение сигналом к дальнейшему смягчению денежно кредитной политики.

В заявлении регулятора говорится, что он "будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке исходя из оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий, реакции на них финансовых рынков и с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте", и "допускает возможность продолжения снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях".

Следующее, плановое заседание по ставке состоится 29 апреля.

Комментарии аналитиков

"Российская валюта продолжает получать поддержку со стороны масштабных мер властей, включая паузу в исполнении бюджетного правила. Также хорошим подспорьем служит профицит торговли и баланса. Однако на текущих уровнях растет угроза послаблений в плане валютного контроля, что должно несколько ослабить рубль, который отступил от рекордных минимумов уже более чем на 40%. К слову, сегодня Банк России снизил ставку с 20% до 17%, отметив, что благодаря мерам контроля за движением капитала удалось остановить рост рисков для финансовой стабильности. Также регулятор отметил, что последняя недельная статистика инфляции уже отражает ощутимое замедление темпов роста цен, и здесь не обошлось без влияния курса рубля. ЦБ РФ дал понять, что на ближайших заседаниях продолжит по возможности снижать стоимость заимствований. Рубль отреагировал на снижение ставки небольшим ослаблением", - отмечает аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

"Безусловно, текущий уровень ставки по-прежнему слишком высок для реального сектора, но нужно понимать, что целью ее резкого повышения было поддержание финансовой стабильности. В определенной степени это удалось сделать. По мере замедления инфляции ставка будет двигаться вниз, а условия для кредитования будут становиться более благоприятными. Инфляция замедляется в последние недели на фоне сжатия спроса, вероятно, этот процесс продолжится. ЦБ "допускает возможность продолжения снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях". Многое будет зависеть от инфляционных данных и от того, как будут меняться внешние условия, но предпосылки для снижения на 100-150 б.п. остаются. Влияние на курс будет ограниченным, потому что, с одной стороны, сохранится большой дисбаланс между спросом и предложением (в первую очередь, из-за проблем с импортом), а с другой, продолжают действовать ограничения на движение капитала", - говорит управляющий директор, главный стратег инвестиционной компании "Атон" Александр Кудрин.

"Мы сомневаемся, что сейчас снижение ставки до 17% как-то сильно разгоняет инфляцию. Природа инфляции в дефиците товаров, санкциях, падении рубля и в действиях населения. С учетом санкций и валютных ограничений, как бы странно это ни звучало, даже снижение ставки сразу на 300 б.п. вряд ли как-то поменяет ситуацию с ценами. Курс рубля. Тут ситуация примерно такая же, как с инфляцией. На рубль сейчас больше всего влияют валютные ограничения. Так что снижение ставки (при том, что она все равно осталась очень высокой) не должно само по себе сказаться на курсе пары "доллар-рубль". Парадоксально? Да. Но такова реальность экономики с серьезнейшими ограничениями на потоки капитала", - подчеркивает инвестбанкир, профессор НИУ ВШЭ Евгений Коган.

Пятый пакет антироссийских санкций ЕС

Совет ЕС принял в пятницу по письменной процедуре пятый пакет санкций против РФ, предусматривающий запрет на экспорт из Евросоюза высокотехнологичной продукции и импорт ряда товаров из России, включая древесину и цемент, говорится в пресс-релизе Совета. Запреты на экспорт и импорт в стоимостном выражении составляют 10 млрд евро и 5,5 млрд евро соответственно.

Эмбарго на поставки угля из РФ в ЕС, предусмотренное пятым пакетом санкций против России, начнет действовать с августа 2022 года. Согласно пресс-релизу, ежегодный объем импорта угля в ЕС на данный момент составляет 8 млрд евро.

Австралия, обновляя российский санкционный список, пошла дальше своих союзников, включив в него целый ряд фамилий, до сих пор не присутствовавших в аналогичных документах других стран.

В частности, помимо фигурантов списков США, ЕС, Великобритании, Канады (Сулейман Керимов, Герман Греф, Андрей Костин, Олег Тиньков, Евгений Швидлер, Герман Хан, Андрей Мельниченко, Виктор Рашников, Вадим Мошкович, Леонид Михельсон, Владимир Потанин, Дмитрий Мазепин и др.), под санкции Австралии подпали Владимир Лисин, Вагит Алекперов, Александр Абрамов, Владимир Евтушенков, Андрей Бокарев, Олег Бойко.

Из представителей власти в санкционном списке Австралии оказались не только ряд правительственных чиновников (Дмитрий Григоренко, Юрий Трутнев, Антон Силуанов, Максим Решетников), но и глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Цены на нефть

Нефтяные котировки возобновили небольшое повышение в ходе дневных торгов в пятницу, но могут завершить снижением вторую неделю подряд на ожиданиях высвобождения топлива из стратегических резервов США и других стран.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:05 по московскому времени в пятницу составила $100,62 за баррель, что на 0,04% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $96,4 за баррель, что на 0,39% выше итогового значения предыдущей сессии.

С начала недели обе марки подешевели примерно на 3%, а за последний месяц нефть упала в цене на четверть.

Страны, входящие в Международное энергетическое агентство (МЭА), согласовали высвобождение из стратегических запасов 60 млн баррелей дополнительно к тем 180 млн баррелей, которые намерены предоставить США. Ожидается, что это поможет хотя бы в краткосрочной перспективе компенсировать сокращение поставок из России.

Кроме того, рынок опасается замедления роста мировой экономики, что приведет к сокращению спроса на нефть. Федрезерв в последние недели дал понять, что готов приступить к резкому ужесточению денежно-кредитной политики на фоне рекордной за 40 лет инфляции, и ЕЦБ так же может начать повышение ставки уже в этом году. Сокращение стимулов может замедлить экономический рост в США и Европе.

Также аналитики ожидают снижения спроса на топливо в Китае, где наблюдается очередная волна коронавируса и фиксируется свыше 20 тыс. новых заражений в сутки. По оценкам Wood Mackenzie, вспышка коронавируса уменьшила спрос на бензин и авиатопливо в стране на 750 тыс. баррелей в сутки в марте, в апреле падение составит 600 тыс. б/с. Пониженный спрос может наблюдаться и в мае, полагает аналитик компании Юйвэй Пэй.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов снизились в пятницу относительно предыдущего торгового дня после решения ЦБ РФ сократить ключевую ставку сразу на 300 базисных пунктов (б.п.), до 17%. Ставка MosPrime Rate "овернайт" опустилась на 38 базисных пунктов (б.п.) - до 19,5% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок упала на 118 б.п. - до 19,05% годовых. Ставка на срок 1 месяц уменьшилась на 169 б.п. - до 20,1%, ставка на срок 3 месяца снизилась на 186 б.п. - до 20,85% годовых, ставка на срок 6 месяцев обвалилась на 188 б.п. - до 21,2% годовых.