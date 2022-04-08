ЦБ подтвердил, что отменил комиссию в 12% на покупку валюты через брокеров

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Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Банк России подтвердил, что с 11 апреля отменяет комиссию на покупку валюты через брокеров, которая ранее была установлена на уровне 12%.

Ранее об этом сообщил телеграм-канал "Тинькофф инвестиции", ссылаясь на предписание регулятора.

Предписание брокерам взимать комиссию при исполнении поручений физлиц о покупке долларов, евро и фунтов стерлингов действовало с 3 марта.

Также отменяется требование к банкам ограничивать разницу курса покупки-продажи валюты. Исключение - юридические лица-импортеры: Банк России рекомендует устанавливать для приобретения ими валюты на оплату импортных контрактов спред курсов не больше 2 рублей от биржевого.

ЦБ также сообщил, что с 11 апреля отменяет требование к банкам ограничивать разницу курса покупки-продажи валюты, за исключением юридических лиц-импортеров.

Банкам рекомендовано устанавливать для импортеров, приобретающих валюту для оплаты импортных контрактов, спред курсов не больше 2 рублей от биржевого.