Что случилось этой ночью: суббота, 9 апреля

Смягчение валютного регулирования ЦБ РФ, новый пакет антироссийских санкций ЕС, подписание Байденом законопроектов о новых ограничениях против РФ

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- ЦБ подтвердил, что отменил комиссию в 12% на покупку валюты через брокеров. Регулятор также разрешил с 11 апреля получать наличными не только доллары, но и евро с валютных счетов или вкладов, открытых до 9 марта 2022 года, если не был выбран установленный лимит получения валюты.

- Под санкции Евросоюза попали Греф, Дерипаска и концерн "Калашников". В целом новые ограничения коснулись 18 организаций и 217 граждан, в том числе жителей ДНР и ЛНР и членов семей тех, кто раньше попал под санкции. ЕС также запретил импорт из России таких товаров, как древесина, цемент, удобрения, морепродукты и спиртные напитки.

- Байден подписал законопроекты, вводящие новые санкции в отношении России. Первый из них запрещает импорт энергетических продуктов из РФ, а второй направлен на дальнейшее усиление торговых и правозащитных санкций. Законопроекты были накануне одобрены американским Конгрессом.

- "Politico" сообщило, что США обеспокоены укреплением позиций Ле Пен в предвыборной гонке. По мнению сотрудников Белого дома, ее победа дестабилизировала бы западную коалицию против Москвы. Ранее стало известно, что отрыв Макрона от Ле Пен в предвыборных опросах сократился до 1%.

- СМИ-иноагентами признаны Марк Фейгин и рэпер Фейс. Также этот статус получили журналисты Ирина Борухович, Екатерина Маяковская и Андрей Филимонов, а также также доцент ВШЭ Дмитрий Дубровский.